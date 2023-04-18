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46 минут назад

Правоохранительные органы рассматривают две версии смерти гандболистки Дивак

Газета.Ru

Следствие, выясняющее причины гибели российской гандболистки Виктории Дивак в Астрахани, будет рассматривать две версии случившегося. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие рассматривает две версии гибели Виктории Дивак
Фото: Федерация гандбола РоссииФедерация гандбола России

«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — цитирует свой источник издание.

Трагедия случилась вчера, 17 апреля, в Астрахани. Тело девушки обнаружили в палисаднике у многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте. Другие подробности случившегося не приводятся. О смерти спортсменки сообщила Федерация гандбола России.

Накануне девушка принимала участие в матче чемпионата России против ЦСКА.

Девушка родилась в Волгограде. Ее отец — легенда футбольного «Ротора» Виктор Дивак.

Дивак выступала за «Кубань», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм», немецкий «Халле Нойштадт» и белорусский «Гомель». В «Астраханочку» Дивак перебралась в 2021 году.

За границей россиянка завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции. В составе юниорской сборной России в 2009 году она выиграла чемпионат Европы.

Гандбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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