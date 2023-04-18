Следствие рассматривает две версии гибели Виктории Дивак

Следствие, выясняющее причины гибели российской гандболистки Виктории Дивак в Астрахани, будет рассматривать две версии случившегося. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Федерация гандбола России Федерация гандбола России

«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — цитирует свой источник издание.

Трагедия случилась вчера, 17 апреля, в Астрахани. Тело девушки обнаружили в палисаднике у многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте. Другие подробности случившегося не приводятся. О смерти спортсменки сообщила Федерация гандбола России.

Накануне девушка принимала участие в матче чемпионата России против ЦСКА.

Девушка родилась в Волгограде. Ее отец — легенда футбольного «Ротора» Виктор Дивак.

Дивак выступала за «Кубань», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм», немецкий «Халле Нойштадт» и белорусский «Гомель». В «Астраханочку» Дивак перебралась в 2021 году.