Следствие рассматривает две версии гибели Виктории Дивак

Следствие, выясняющее причины гибели российской гандболистки Виктории Дивак в Астрахани, будет рассматривать две версии случившегося. Об этом сообщает РИА Новости.
«Следствие рассматривает две версии случившегося — несчастный случай и суицид», — цитирует свой источник издание.
Трагедия случилась вчера, 17 апреля, в Астрахани. Тело девушки обнаружили в палисаднике у многоэтажки. От полученных травм она погибла на месте. Другие подробности случившегося не приводятся. О смерти спортсменки сообщила Федерация гандбола России.
Накануне девушка принимала участие в матче чемпионата России против ЦСКА.
Девушка родилась в Волгограде. Ее отец — легенда футбольного «Ротора» Виктор Дивак.
Дивак выступала за «Кубань», французский «Ахенхайм Трухтерсхайм», немецкий «Халле Нойштадт» и белорусский «Гомель». В «Астраханочку» Дивак перебралась в 2021 году.
За границей россиянка завоевала золото чемпионата Белоруссии, дважды стала обладателем Кубка Белоруссии и победителем второй национальной лиги Франции. В составе юниорской сборной России в 2009 году она выиграла чемпионат Европы.