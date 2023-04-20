Десятки человек пришли попрощаться с гандболисткой Дивак

Несколько десятков человек пришли проститься с трехкратной чемпионкой России по гандболу Викторией Дивак, в том числе команда "Астраханочка", за которую выступала спортсменка. Прощание проходит в четверг в похоронном доме "Память" в Волгограде, передает корр. ТАСС с места событий.

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Проститься с Дивак, которая погибла в понедельник на 30-м году жизни после падения из окна многоэтажного дома, пришли игроки "Астраханочки", коллеги, родные, друзья и знакомые спортсменки, в том числе отец - бывший игрок футбольного клуба "Ротор" Виктор Дивак.

В числе присутствовавших на церемонии прощания были и спортсменки, которые ранее играли в волгоградской школе вместе с Дивак. Они рассказали ТАСС, что Виктория была очень доброй и отзывчивой девушкой: "Мы очень сожалеем, для нас новость о ее смерти была неожиданной. Вика была отзывчивой, всегда нам, младшим, помогала".

Как сообщили близкие Виктории, после церемонии прощания гандболистку похоронят на кладбище в поселке Городище под Волгоградом.