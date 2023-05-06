Гандболистки ЦСКА обыграли «Ставрополье» в первом матче 1/4 финала Суперлиги

Гандболистки московского ЦСКА на выезде одержали победу над «Ставропольем» в первом матче 1/4 финала чемпионата России среди команд женской Суперлиги. Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 39:30.

Вторая встреча ЦСКА и «Ставрополья» состоится 11 мая в Москве. В других матчах четвертьфинала чемпионата России среди команд женской Суперлиги встречаются тольяттинская «Лада» и «Кубань», «Ростов-Дон» и «Динамо-Синара», «Астраханочка» и звенигородская «Звезда».