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Олимпийской чемпионке по гандболу Владлене Бобровниковой диагностировали рак

Олимпийская чемпионка по гандболу россиянка Владлена Бобровникова, выступающая за «Ростов-Дон», рассказала, что в апреле у неё диагностировали лимфому Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы.

Олимпийской чемпионке по гандболу диагностировали рак
© чемпионат

«С 4 мая я нахожусь в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, который находится в Ростове-на-Дону. Нахожусь здесь на лечении. Лимфома — это опухоль в лимфоузлах, то есть определённые злокачественные клетки. ПЭТ КТ показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию. Врачи сказали, что нужно потихоньку, шаг за шагом идти от точки А (начало моей болезни) к точке Б (полному выздоровлению). Очень важную фразу мне сказала медсестра, которая в первый день пришла мне ставить капельницу с химиотерапией: «Сегодня — ты болеющая, а вот завтра ты уже выздоравливающая», — приводит слова Бобровниковой пресс-служба клуба.

Спортсменка сообщила, что должна пройти четыре курса химиотерапии, после чего врачи отследят реакцию злокачественных клеток на препараты. Затем Бобровниковой предстоит пройти ещё два курса химиотерапии.

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