Олимпийской чемпионке по гандболу диагностировали рак

«С 4 мая я нахожусь в ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России, который находится в Ростове-на-Дону. Нахожусь здесь на лечении. Лимфома — это опухоль в лимфоузлах, то есть определённые злокачественные клетки. ПЭТ КТ показало, что во многих лимфоузлах моего тела есть злокачественные скопления клеток. Нужно было как можно скорее класть меня на химиотерапию. Врачи сказали, что нужно потихоньку, шаг за шагом идти от точки А (начало моей болезни) к точке Б (полному выздоровлению). Очень важную фразу мне сказала медсестра, которая в первый день пришла мне ставить капельницу с химиотерапией: «Сегодня — ты болеющая, а вот завтра ты уже выздоравливающая», — приводит слова Бобровниковой пресс-служба клуба.