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У олимпийской чемпионки Бобровниковой обнаружен рак

Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, что врачи обнаружили у нее лимфому Ходжкина (рак лимфатической системы). Интервью с олимпийской чемпионкой опубликовано на сайте клуба «Ростов-Дон».

У олимпийской чемпионки Бобровниковой обнаружен рак
© РИА Новости

Бобровникова пояснила, что с 4 мая находится в ФГБУ «НМИЦ онкологии», расположенном в Ростове-на-Дону.

Отмечается, что спортсменке предстоит пройти шесть курсов химиотерапии и новое обследование. В том случае, если анализы покажут, что справиться с раковыми клетками не удалось, специалисты центра назначат гандболистке лучевую терапию.

Спортсменка заметила, что никогда не сдается и не собирается опускать руки и в дальнейшем. Она добавила, что уверена в эффективности лечения.

По ее словам, выпадение волос в результате химиотерапии не пугает. Она подготовилась к этому, заказала на маркетплейсе Wildberries восемь косынок.

«Я пролечусь, скину эту болячку с себя и пойду дальше», - подчеркнула Бобровникова.

Напомним, что в активе спортсменки - семь Кубков России, Суперкубок и золотая медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

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