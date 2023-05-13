У олимпийской чемпионки Бобровниковой обнаружен рак
Гандболистка Владлена Бобровникова рассказала, что врачи обнаружили у нее лимфому Ходжкина (рак лимфатической системы). Интервью с олимпийской чемпионкой опубликовано на сайте клуба «Ростов-Дон».
Бобровникова пояснила, что с 4 мая находится в ФГБУ «НМИЦ онкологии», расположенном в Ростове-на-Дону.
Отмечается, что спортсменке предстоит пройти шесть курсов химиотерапии и новое обследование. В том случае, если анализы покажут, что справиться с раковыми клетками не удалось, специалисты центра назначат гандболистке лучевую терапию.
Спортсменка заметила, что никогда не сдается и не собирается опускать руки и в дальнейшем. Она добавила, что уверена в эффективности лечения.
По ее словам, выпадение волос в результате химиотерапии не пугает. Она подготовилась к этому, заказала на маркетплейсе Wildberries восемь косынок.
«Я пролечусь, скину эту болячку с себя и пойду дальше», - подчеркнула Бобровникова.
Напомним, что в активе спортсменки - семь Кубков России, Суперкубок и золотая медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.