Серебряный призёр ОИ: «Россия 25» могла бы показать хороший результат на чемпионате мира

«Сборная Казахстана — очень хороший соперник, с нами и белорусами они проходили один из этапов подготовки к турниру, уже одержали первую победу. У нас тоже очень хорошая команда, много сильных и разноплановых игроков, мы могли бы показать на чемпионате мира хороший результат, нам всё по зубам», — приводит слова Елесина ТАСС.