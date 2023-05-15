iihf.com Финляндия и Швеция смогут похвастаться результативностью в матче ЧМ-2023 по хоккею

Турнир в самом разгаре.

В понедельник, 15 мая, в Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» в рамках 3-го тура чемпионата мира — 2023 по хоккею пройдёт матч между сборными Финляндии и Швеции. Эксперты Scores24.live сделали ставку на эту встречу.

Ставка: тотал большей 4.5 шайб за 1.80.

Сборная Финляндии является действующим чемпионом мира. Однако подопечные Юкки Ялонена начали текущую кампанию с поражения, уступив сборной США со счётом 1:4. Кроме того, финны столкнулись с трудностями во второй встрече, где в напряженной борьбе обыграли немцев со счётом 4:3. В целом, во втором матче у финнов хорошо работала не только атакующая линия, но и защитники.

Сборная Швеции сделала серьёзную заявку на досрочный выход в плей-офф. На старте турнира шведы скромно победили немцев (1:0), после чего разгромили австрийцев (5:0). Стоит отметить, что коллектив Сэма Халлама — единственный в группе А, кто ещё не пропустил ни одной шайбы.

Финны обязательно воспользуются поддержкой домашней арены и постараются избежать поражения, которое осложнит их положение в группе. Шведы набирают обороты, поэтому от них можно ожидать активных действий в атаке. Аналитики считают, что этот матч будет результативным.