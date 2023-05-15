$77.20+1.3284.25+1.36

Антонина Скоробогатченко объяснила своё отсутствие на последних матчах

Правая полусредняя московского ЦСКА Антонина Скоробогатченко рассказала, что отсутствовала на последних матчах команды из-за беременности.

Гандболистка Скоробогатченко объяснила отсутствие на последних матчах
© Чемпионат.com

«Я знаю, что многие болельщики переживают по поводу моего отсутствия на последних матчах. Мне тоже очень тяжело быть вне игры, но обстоятельства сложились таким образом, что в скором будущем мне предстоит очень радостное событие – рождение ребёнка. Спасибо клубу, тренерскому штабу, девочкам, что поняли меня, пошли навстречу и не оглашали эту информацию раньше времени. Сейчас я не могу помочь физически, но душой я всегда с ЦСКА. Наша команда, болельщики – это большая дружная семья, которая всегда рядом. Постараюсь как можно быстрее вернуться в строй. Искренне хочу пожелать своей команде успехов в играх на финальном этапе! Спасибо всем за поддержку!» — приводит слова Скоробогатченко телеграм-канал ЦСКА.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий