Гандболистка Скоробогатченко объяснила отсутствие на последних матчах

«Я знаю, что многие болельщики переживают по поводу моего отсутствия на последних матчах. Мне тоже очень тяжело быть вне игры, но обстоятельства сложились таким образом, что в скором будущем мне предстоит очень радостное событие – рождение ребёнка. Спасибо клубу, тренерскому штабу, девочкам, что поняли меня, пошли навстречу и не оглашали эту информацию раньше времени. Сейчас я не могу помочь физически, но душой я всегда с ЦСКА. Наша команда, болельщики – это большая дружная семья, которая всегда рядом. Постараюсь как можно быстрее вернуться в строй. Искренне хочу пожелать своей команде успехов в играх на финальном этапе! Спасибо всем за поддержку!» — приводит слова Скоробогатченко телеграм-канал ЦСКА.