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Капитан ЦСКА Карина Сабирова не сыграет до конца года

Капитан ЦСКА Карина Сабирова получила серьёзную травму во время первого матча полуфинала чемпионата России против тольяттинской «Лады». Обследование выявило у Карины разрыв передней крестообразной связки.

Капитан ГК ЦСКА Сабирова не сыграет до конца года
© Чемпионат.com

Срок восстановления разыгрывающей после операции составит 7-8 месяцев. Карина не сможет принимать участие в матчах минимум до следующего года, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф чемпионата России, где играет против «Лады» (Тольятти). В первом матче на выезде команда из Москвы одержала победу со счётом 35:31. Ответная встреча пройдёт в субботу, 20 мая. Игра пройдёт в столице и начнётся в 16:45 по московскому времени.

В другом полуфинале встречаются «Ростов-Дон» и «Звезда».

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