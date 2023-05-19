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«Чеховские медведи» впервые за 21 год не смогли защитить титул в ЧР по гандболу

Гандболисты «Чеховских медведей» впервые за 21 год не сыграют в финале чемпионата России по гандболу.

«Чеховские медведи» впервые за 21 год не смогли защитить титул в ЧР по гандболу
©  ГК «ЧЕХОВСКИЕ МЕДВЕДИ»

21 год подряд, начиная с 2002 года, подмосковная команда под руководством Владимира Максимова неизменно завоёвывала золотые медали национального первенства. В полуфинале чемпионата страны-2022/2023 «Чеховские медведи» дважды уступили московскому ЦСКА. Матч в столице завершился победой армейской команды со счётом 29:27, в ответной встрече в Чехове гости также оказались сильнее – 29:26. Общий счёт в полуфинальном противостоянии ЦСКА и «Чеховских медведей» — 58:53. Именно так, по сумме двух матчей, определяется в Суперлиге победитель полуфинальной серии.

В мужском чемпионате России по гандболу будет новый чемпион, который определится в противостоянии ЦСКА и «Пермских медведей». «Чеховские медведи» сыграют за бронзу со ставропольским «Виктором».

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