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Анна Вяхирева попробовала себя в роли балерины на норвежском телеканале

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая на позиции правого полусреднего в норвежском клубе «Вайперс Кристиансанд», получила от болельщиков прозвище Гандбольная балерина. В связи с этим норвежский телеканал TV2 предложил Вяхиревой попробовать себя в качестве танцовщицы.

Российская гандболистка попробовала себя в роли балерины на норвежском телеканале
© Чемпионат.com

«Думаю, это мило, но не вижу себя в качестве балерины. Я всегда пою песни во время игры, конечно, про себя. И танцевать мне тоже немного нравится. Тогда я чувствую себя более расслабленной и свободной. Я просто пытаюсь расслабиться», — сказала Вяхирева.

TV2
TV2

Гандболистка присоединилась к «Вайперс» перед началом сезона-2022/2023 и вместе с командой стала чемпионом Норвегии. Контракт Вяхиревой с командой подписан до 2025 года.

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