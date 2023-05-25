Российская гандболистка попробовала себя в роли балерины на норвежском телеканале

«Думаю, это мило, но не вижу себя в качестве балерины. Я всегда пою песни во время игры, конечно, про себя. И танцевать мне тоже немного нравится. Тогда я чувствую себя более расслабленной и свободной. Я просто пытаюсь расслабиться», — сказала Вяхирева.