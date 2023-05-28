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«Уровень чемпионата мира без сборной России невысокий, но команда Латвии прыгнула выше головы. Это чудо на льду» — Тамбиев

Главный тренер владивостокского «Адмирала» и лучший бомбардир в истории сборной Латвии по хоккею Леонид Тамбиев заявил «Матч ТВ», что прибалтийская команда совершила чудо на льду, завоевав бронзу чемпионата мира 2023 года. Латвийская команда в матче за третье место обыграла в овертайме сборную США (4:3) и впервые в истории стала призером чемпионата мира. — Нужно отметить работу главного тренера сборной Харийса Витолиньша. Команда была очень хорошо подготовлена физически. И ее хватило на весь чемпионат. Сборная Латвии постоянно была в движении, в борьбе, не проседала в единоборствах. Было хорошее меньшинство — лучший показатель на чемпионате мира (93,75%). После каждого матча делались правильные выводы. И спортивная мотивация была очень высокой. Особенно это бросилось в глаза в последнем матче в группе против сборной Швейцарии, когда Латвия была обязана победить для выхода в плей офф — и она это сделала, почувствовав уверенность. Хотя от этого чемпионата мира у меня двоякое впечатление. Конечно, без сборной России уровень невысокий, приехало очень мало звезд. При этом команда Латвии прыгнула выше головы. Что тут говорить — молодцы. Был призрачный шанс победить и сборную Канады в полуфинале. Но если бы в решающем матче встретились команды Германии и Латвии, чемпионат мира вообще стал бы фантасмагорией. Такой финал как вишенка на торте. Я знаю половину ребят из сборной Латвии. Кто то у меня выступал в молодежке, кто то играл в «Адмирале». И для меня это приятное удивление, что они так выстрелили. Теперь в Латвии будет праздник. Для страны это чудо на льду, — сказал Тамбиев для «Матч ТВ».

Тамбиев: уровень чемпионата мира по хоккею из-за отсутствия россиян упал в несколько раз
© Матч ТВ
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