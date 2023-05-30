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Федерация гандбола России отклонила протест "Ростов-Дона" на итог матча финала Суперлиги

Комиссия по организации и проведению соревнований Федерации гандбола России (ФГР) отклонила протест "Ростов-Дона" на результат первого матча финальной серии женской Суперлиги против московского ЦСКА. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ФГР.

Федерация гандбола России отклонила протест "Ростов-Дона" на итог матча финала Суперлиги
© РИА Новости

"Комиссия не запрашивала дополнительных материалов, так как ранее в рамках дисциплинарного дела установила, что Дарья Дмитриева имела право принимать участие в матче, - говорится в сообщении пресс-службы. - На основании этого комиссия решила протест "Ростов-Дона" отклонить. Решение может быть обжаловано в спортивно-арбитражной комиссии Федерации гандбола России в установленные дисциплинарным регламентом сроки".

"Ростов-Дон" просил аннулировать результат первого матча финальной серии с ЦСКА из-за неправомерного внесения в заявку московского клуба Дмитриевой. Первая игра прошла 25 мая в Москве и завершилась победой хозяев площадки со счетом 32:28. Ответная встреча пройдет 30 мая в Ростове-на-Дону.

23 мая ЦСКА объявил о возвращении Дмитриевой в состав команды, в июле 2022 года спортсменка перешла в словенский "Крим" на правах аренды. ЦСКА достиг со словенским клубом соглашения о досрочном отзыве из аренды. Контракт Дмитриевой с ЦСКА будет расторгнут после 1 июля, в следующем сезоне гандболистка будет выступать за "Крим".

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