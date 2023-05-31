Роналду пропустит заключительный матч "Аль-Насра" в чемпионате Саудовской Аравии

Легендарный португальский нападающий "Аль Насра" Криштиану Роналду не попал в заявку своей команды на матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Фатеха". Этот матч станет заключительным для "Аль-Насра" в нынешнем сезоне. Напомним, что команда лишилась шансов на чемпионство. Чемпионом стал "Аль-Иттихад". 2 января Криштиану Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что Роналду впервые в карьере остался без трофеев два года подряд. В последний раз Криштиану Роналду завоевывал трофей в мае 2021 года. Тогда португалец вместе с "Ювентусом" завоевал Кубок Италии.