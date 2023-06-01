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Футболист «Зенита» Ренан сообщил об оскорблениях в свой адрес на расовой почве

Защитник петербургского «Зенита» Роберт Ренан через социальные сети сообщил об оскорблениях в свой адрес на расовой почве. Бразилец рассказал, что начал получать сообщения с оскорблениями после матча 1/8 финала молодежного чемпионата мира, где он в составе со сборной Бразилии принял участие в победном матче против Туниса — 4:1. Футболист опубликовал скриншоты поступивших ему оскорблений. В том матче Ренан получил красную карточку на 45-й минуте встречи. Матчи чемпионата мира по футболу среди молодежных команд проходят в прямом эфире «Матч ТВ». Главные игры турнира транслируются на федеральном и тематическом канале «Футбол 3». Действующим победителем чемпионата мира является сборная Украины. 

CBF направила ФИФА обращение в связи с проявлением расизма в отношении игрока «Зенита» Ренана
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