Матыцин посетил тренировку гандбольного клуба "Ростов-Дон"

"Ростовская область вносит значительный вклад в общий показатель вовлеченности граждан России в занятия спортом. В регионе все плановые показатели и результаты федерального проекта "Спорт - норма жизни" успешно достигаются. В целом Ростовская область занимает четвертое место по статистическим данным сферы спорта с учетом четырех показателей: численность аккредитованных спортивных федераций, спортивных сооружений, организаций спортивной подготовки, спортсменов в субъекте России. Это отличный результат, но важно не сбавлять темп и стремиться всегда быть на первом месте", - заявил Матыцин.