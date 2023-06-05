Сборная Уругвая обыграла США и вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира

Определились все полуфиналисты молодежного чемпионата мира по футболу. Сборная Уругвая стала последней командой, вышедшей в 1/2 финала турнира. Уругвайцы обыграли команду США в четвертьфинале. Таким образом, уругвайцы сыграют с молодыми футболистами из Израиля. Встреча пройдет 8 июня. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. В другом полуфинале встретятся сборные Италии и Южной Кореи. Игра состоится в полночь на 9 июня. Турнир начался 20 мая и продолжится до 11 июня. Изначально турнир должен был пройти в Индонезии, но 29 марта 2023 года страна была лишена права на проведение турнира из-за протестов против участия Израиля на турнире. 17 апреля было объявлено, что молодежный чемпионат мира пройдет в Аргентине. Раннее сообщалось, что мадридский "Реал" занял второе место в итоговой таблице чемпионата Испании по футболу сезона-2022/23.