Россиянка Вяхирева высказалась о победе в гандбольной Лиге чемпионов

— Я сделала свой выбор прошлым летом. Это абсолютное безумие, как всё получилось в дебютном сезоне. Я очень, очень горжусь.



Для меня важно быть здесь и быть счастливой, играя в гандбол. Просто стараюсь выкладываться здесь и сейчас.



Надеюсь, вернусь домой этим летом. Хочу увидеть своих друзей и семью.



Трефилов? Я не разговариваю с ним. Его слова про мой переход меня не смущают.



У меня была мечта, и она сбылась здесь. Мы начали работать 11 месяцев назад и теперь завоевали этот трофей. Мы много работали для этого, мне нравится наша химия в команде, — цитирует Вяхиреву VG.