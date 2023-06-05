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Вяхирева — о победе в гандбольной Лиге чемпионов: «Абсолютное безумие. Мечта сбылась»

Российская гандболистка Анна Вяхирева назвала «безумием» победу в составе норвежского «Вайперс» в финале гандбольной Лиги чемпионов.

Россиянка Вяхирева высказалась о победе в гандбольной Лиге чемпионов
© Матч ТВ

В воскресенье «Вайперс» в финальном матче обыграл венгерский «Ференцварош» со счетом 28:24. После завершения матча Вяхирева заплакала, не сдержав эмоций. Она была признана самым ценным игроком «Финала четырех».

— Я сделала свой выбор прошлым летом. Это абсолютное безумие, как всё получилось в дебютном сезоне. Я очень, очень горжусь.

Для меня важно быть здесь и быть счастливой, играя в гандбол. Просто стараюсь выкладываться здесь и сейчас.

Надеюсь, вернусь домой этим летом. Хочу увидеть своих друзей и семью.

Трефилов? Я не разговариваю с ним. Его слова про мой переход меня не смущают.

У меня была мечта, и она сбылась здесь. Мы начали работать 11 месяцев назад и теперь завоевали этот трофей. Мы много работали для этого, мне нравится наша химия в команде, — цитирует Вяхиреву VG.

В составе сборной России Вяхирева завоевала золото Олимпиады 2016 и серебро Игр 2020.

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