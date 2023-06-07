В чемпионате России по гандболу появится система VAR

Матчи плей-офф мужского и женского чемпионатов России по гандболу и решающая стадия Кубка России пройдут с использованием системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.
"Со следующего сезона в обязательном порядке VAR будет присутствовать на мужском и женском "Финале четырех" Кубка России и со стадии четвертьфинала чемпионатов", - сказал Воронин.
В минувшем сезоне VAR уже использовался в тестовом режиме на решающих матчах чемпионата и Кубка России.
В мужском и женском чемпионатах России победы одержал московский ЦСКА.