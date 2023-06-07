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Глава Федерации гандбола России рассказал, что женская сборная сохраняет надежды на участие в ОИ-2024

Генеральный директор Федерации гандбола России (ФГР) Лев Воронин заявил, что надежда на участие женской сборной России в Олимпийских играх в Париже всё еще сохраняется, потому что дедлайна по получению wild card на чемпионат мира нет.

Глава Федерации гандбола рассказал, что женская сборная еще надеется на участие в ОИ-2024
© РИА Новости

В среду проходит заседание высшего совета ФГР. Мужская сборная России уже лишилась шансов выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Женская сборная еще сохраняет шансы при условии, что россиянкам разрешат участвовать в чемпионате мира 2023, победитель которого получает олимпийскую лицензию. Международная федерация гандбола (IHF) может выдать россиянкам wild card для участия в турнире.

— Дедлайна по wild card нет. На сегодняшний день ничего нет. Мы очень хотим и надеемся, что наши девочки могут получить шанс участвовать в Олимпиаде 2024, — передает слова Воронина корреспондент «Матч ТВ».

Женский чемпионат мира пройдет в конце 2023 года в Дании, Норвегии и Швеции.

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