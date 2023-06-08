В следующем сезоне SEHA - Gazprom League примут участие 10 команд

"В следующем сезоне у нас остаются те же команды, что уже играли, есть еще одна молодая команда БГУФК-СКА-РГУОР, они заняли четвертое место в турнире в этом году, мы с большим удовольствием их подключим, это команда, подающая большие надежды. Также у нас в чемпионате играет команда из Китая. Наши китайские друзья нас пригласили в Китай, у них там проводятся соревнования, в июле поедем, я буду встречаться с руководителем Китайской федерации гандбола, и мы более подробно побеседуем в этом плане. Но эту команду нужно укрепить, и это смогут сделать в том числе белорусские спортсмены, это будет достойный соперник", - добавил он.