В следующем сезоне SEHA - Gazprom League примут участие 10 команд

Следующий розыгрыш международного гандбольного турнира SEHA - Gazprom League будет состоять из 10 команд. Об этом ТАСС в четверг рассказал заместитель председателя высшего совета Федерации гандбола России Виктор Поладенко.
"Будет 10 команд, будет две группы по пять команд, это решение "Газпрома". Состав групп будет зависеть и от того, как сегодня сыграют команды. Играть будем с сентября. В плей-офф четыре лучшие команды одной группы будут играть с четырьмя лучшими из другой", - сказал Поладенко.
"В следующем сезоне у нас остаются те же команды, что уже играли, есть еще одна молодая команда БГУФК-СКА-РГУОР, они заняли четвертое место в турнире в этом году, мы с большим удовольствием их подключим, это команда, подающая большие надежды. Также у нас в чемпионате играет команда из Китая. Наши китайские друзья нас пригласили в Китай, у них там проводятся соревнования, в июле поедем, я буду встречаться с руководителем Китайской федерации гандбола, и мы более подробно побеседуем в этом плане. Но эту команду нужно укрепить, и это смогут сделать в том числе белорусские спортсмены, это будет достойный соперник", - добавил он.
SEHA - Gazprom League - гандбольная ассоциация Юго-Восточной Европы, она основана в 2011 году по инициативе спортивных федераций Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словакии, Хорватии и Черногории для развития гандбола в Балканском регионе. В 2013 году генеральным спонсором ассоциации стал "Газпром".
В сезоне-2022/23 в SEHA - Gazprom League российские и белорусские клубы играли в дивизионе "Восток", балканские - в дивизионе "Запад". Предполагалось, что лучшие клубы дивизионов встретятся в плей-офф, однако клубы из дивизиона "Запад" отказываются от проведения матчей. В финале дивизиона "Восток" сыграют белорусские "Брест" и "СКА-Минск".