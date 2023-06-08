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«Везёт сильнейшим». Гандболистка Дмитриева – о победе ЦСКА в финале чемпионата России

Олимпийская чемпионка в составе сборной России по гандболу Дарья Дмитриева высказалась о победе ЦСКА в финале чемпионата России.

Гандболистка Дмитриева высказалась о победе ЦСКА в финале чемпионата России
© Пресс-служба ПГК ЦСКА

«В «золотом» матче нам не было просто, это только со стороны так кажется. Но Ольга Сергеевна Акопян очень детально разобрала все ошибки, которые мы допустили в предыдущих матчах, мы все хорошо над этим поработали, и вот результат. Слава богу, что всё получалось. Видимо, это был наш день. А везёт сильнейшим. Мы просто вышли и сделали свою работу, сделали то, что должны были сделать. Этот результат закономерен», — сказала Дмитриева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, гандболистки ЦСКА обыграли «Ростов-Дон» со счётом 2-1 в финальной серии чемпионата России.

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