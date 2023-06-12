Зидан: для меня было большой честью тренировать Бензема

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан заявил, что для него было большой честью тренировать нападающего Карима Бензема, который стал футболистом саудовского «Аль-Иттихада».

«Для меня было большой честью тренировать Бензема. Он игрок, который очень легко находит общий язык с остальными и который знает всё, что нужно делать на поле», — приводит слова Зидана «твиттер» Telefoot.