Сборная Италии обыграла Нидерланды в матче за третье место в Лиге наций

Сборная Италии стала бронзовым призером Лиги наций, одолев Нидерланды в матче за третье место со счетом 3:2.

Наверняка каждая из этих команд рассчитывала на участие в финале, в котором встретились испанцы с хорватами. Однако "оранжевые" в полуфинале потерпели обидное поражение от представителей Балкан (2:4) в овертайме, в то время как "Скуадра Адзурра" не совладала с Испанией (1:2).

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С глобальной точки зрения победа над Нидерландами мало что принесла итальянцам. Разве что федерация футбола этой страны заработает еще 2,5 миллиона евро призовых в придачу к 1,5 миллиона за первое место в групповой стадии Лиги наций. Именно такие бонусы выдает УЕФА за те или иные успехи в недавно созданном турнире. Победитель соревнований заработает в общей сложности шесть миллионов, серебряный призер - 4,5 миллиона, сборная, ставшая четвертой, - три миллиона.

Если же говорить непосредственно о футбольных аспектах, то Лига наций изначально рассматривалась как замена товарищеским матчам. Формат с делением на четыре дивизиона в зависимости от места в рейтинге УЕФА стал главной особенностью турнира: теперь гранды могут чаще встречаться друг с другом, а сборные пониже классом получили шанс квалифицироваться на крупные соревнования.

Успешно выступив в Лиге наций, команды зарабатывают дополнительные очки в рейтинге и могут облегчить себе жизнь при жеребьевке отборочных циклов на большие форумы. Яркий пример - Венгрия, которая за три сезона в Лиге наций поднялась с 51-й на 38-ю строчку в рейтинге. Это автоматически переместило мадьяров в корзину к наиболее статусным сборным и, как следствие, помогло им в квалификациях на первенство планеты и Евро. Не в последнюю очередь благодаря успехам в Лиге наций Венгрия смогла пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2020, где она едва не вышла из группы.

В сегодняшнем матче, несмотря на большие кадровые потери, "Скуадра адзурра" не оставила "оранжевым" практически никаких шансов. Гости повели 2:0 еще до перерыва благодаря голам Федерико Димарко и Давиде Фраттези. В середине второй половины Нидерланды вернули интригу после гола Стивена Бергвейна, но почти сразу же итальянцы вновь увеличили отрыв до двух голов благодаря точному удару Федерико Кьезы. За минуту до финального свистка Жоржиньо Вейналдум снова сократил отставание Нидерландов до одного гола, но на большее хозяев не хватило - 2:3.

Тем временем

После двухмесячной паузы возобновился отборочный цикл чемпионата Европы-2024. Интересных событий за последние дни было предостаточно. И все же некоторые матчи стоит выделить отдельно.

Одной из самых ярких команд старта квалификации, безусловно, является Португалия. И если победы над Лихтенштейном (4:0) и Люксембургом (6:0) мало кого впечатлили из-за очевидной разницы в классе между сборными, то успех в поединке с крепкой Боснией (3:0) явно свидетельствует о том, что "красно-зеленые" при Роберто Мартинесе прибавляют.