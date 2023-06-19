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Дмитриевой присудили звание чемпионки России по гандболу сезона-2022/23

Дарье Дмитриевой присуждено звание чемпионки России сезона-2022/23, несмотря на то что гандболистка в составе московского ЦСКА сыграла только в трех матчах турнира - в финальной серии с клубом "Ростов-Дон". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Федерации гандбола России (ФГР).

Дарье Дмитриевой присудили звание чемпионки России по гандболу сезона-2022/23
© Пресс-служба ПГК ЦСКА

"Дарье Дмитриевой присуждено звание чемпионки России сезона-2022/23. В регламенте турнира нет конкретной формулировки о том, что игроку нужно провести определенное количество игр, чтобы стать обладателем титула. Для этого необходимо значиться в именном заявочном листе на сезон, который включает не более 28 игроков", - сообщили в ФГР.

Дмитриева в минувшем сезоне выступала за словенский "Крим" на правах аренды. В конце мая, после победы в чемпионате Словении, она с согласия клуба из Любляны была отозвана из аренды и помогла ЦСКА одержать победу в финальной серии чемпионата России.

Дмитриевой 27 лет, в ЦСКА она пришла в 2019 году. Гандболистка является олимпийской чемпионкой 2016 года и серебряным призером Игр-2021, она была признана лучшим игроком сезона в чемпионате Словении. Нынешняя победа в чемпионате России стала для нее пятой в карьере.

Спортсменка продолжит карьеру в "Криме", 1 июля права на игрока перейдут словенскому клубу.

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