Сборная России по регби сразится с легионерами из клубов чемпионата страны
В ближайшее воскресенье национальная команда России проведет первый за последний четыре года матч перед взором московских почитателей овального мяча. В Лужниках соперником будет боевая дружина легионеров из клубов российского чемпионата.
По традиции, принятой в регбийном мире, всяческие сборные из игроков с разным гражданством принято называть "барбарианс". У существующих с 1890 года главных "варваров" британская прописка, и они в эпическом матче 1992-го на столичном стадионе "Локомотив" потерпели поражение от только начинавшей свою историю сборной России - 23:27.
Осенью прошлого года игра национальной дружины с отрядом "варваров", сбитым из легионеров российских клубов, завершилась в Волгограде со счетом 22:21 в пользу иностранцев.
Настало время новой встречи и реванша со стороны истинных хозяев лужниковского поля. В рядах команды под руководством главного тренера Александра Первухина - игроки нового чемпиона страны пензенского "Локомотив", утратившего многолетнюю гегемонию красноярского "Енисея-СТМ", его соседа и самого принципиального оппонента "Красного Яра", казанской "Стрела", столичного "Динамо", новокузнецкого "Металлурга" и "ВВА-Подмосковье".
Где будем смотреть
25 июня, воскресенье
"Матч ТВ"
12:55. Сборная России - сборная легионеров клубов чемпионата страны. Товарищеский матч. Прямая трансляция.