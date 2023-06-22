Сборная России по регби сразится с легионерами из клубов чемпионата страны

В ближайшее воскресенье национальная команда России проведет первый за последний четыре года матч перед взором московских почитателей овального мяча. В Лужниках соперником будет боевая дружина легионеров из клубов российского чемпионата.

По традиции, принятой в регбийном мире, всяческие сборные из игроков с разным гражданством принято называть "барбарианс". У существующих с 1890 года главных "варваров" британская прописка, и они в эпическом матче 1992-го на столичном стадионе "Локомотив" потерпели поражение от только начинавшей свою историю сборной России - 23:27.

Осенью прошлого года игра национальной дружины с отрядом "варваров", сбитым из легионеров российских клубов, завершилась в Волгограде со счетом 22:21 в пользу иностранцев.

Настало время новой встречи и реванша со стороны истинных хозяев лужниковского поля. В рядах команды под руководством главного тренера Александра Первухина - игроки нового чемпиона страны пензенского "Локомотив", утратившего многолетнюю гегемонию красноярского "Енисея-СТМ", его соседа и самого принципиального оппонента "Красного Яра", казанской "Стрела", столичного "Динамо", новокузнецкого "Металлурга" и "ВВА-Подмосковье".

Где будем смотреть

25 июня, воскресенье

"Матч ТВ"