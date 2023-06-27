КХЛ представила календарь в сезоне-2023/2024: даты, формула перекрёстного плей-офф, паузы в чемпионате

Начиная со второго раунда, Запад будет рубиться с Востоком. И другие важные моменты хоккейного расписания.

На дворе ещё июнь, а календарь нового сезона КХЛ уже известен! Для сравнения, в прошлом году лига опубликовала его 18 июля, уже после начала тренировочных сборов. Самое интересное в нём, конечно, подробная формула революционного изменения плей-офф. Рассказываем об этом и о других важных моментах хоккейного расписания на сезон-2023/2024.

Видео дня

Даты и график

Регулярный чемпионат начнётся с матча за Кубок Открытия 1 сентября между действующим чемпионом ЦСКА и финалистом «Ак Барсом», на следующий день в борьбу вступят ещё 18 клубов, а 3 сентября чемпионат стартует для «Адмирала», «Торпедо» и «Локомотива». Регулярный сезон продлится до 26 февраля, когда последние матчи проведут 18 команд. Только СКА, «Автомобилист», «Нефтехимик», «Локомотив» и «Сочи» завершат регулярку днём раньше.

Старт плей-офф запланирован на 29 февраля 2024 года и закончится не позже 29 апреля.

Общее количество игровых дней станет рекордным – 165 дней (ни одного матча не запланировано только на 13 дней регулярки). В игровые дни будут проходить не более 10 матчей, а среднее количество игр в день немного подросло – с 4,56 до 4,77.

Самым насыщенным месяцем станет октябрь (146 матчей), в сентябре пройдёт 136 встреч, в ноябре – 138, на декабрь запланировано 100 матчей, на январь – 141 и на февраль – 121.

С кем и сколько раз сыграют команды

Общее количество матчей в регулярке осталось неизменным, каждая команда проведёт по 68 игр, однако структура календаря немного поменялась из-за возвращения в лигу «Лады», которая будет выступать в Восточной конференции.

Таким образом, каждый клуб проведёт 44 матча с каждым соперником (22 дома, 22 в гостях), на Западе оставшиеся 24 матча распределятся на 20 игр с каждой командой конференции (поровну дома и в гостях), ещё четыре игры (две дома, две в гостях) отведены на добор с целью повышения количества принципиальных матчей.

На Востоке количество участников на одного больше, поэтому с каждой командой конференции будут играть 22 раза (11 дома, 11 в гостях), на дополнительные принципиальные матчи остаётся ещё две встречи (одна дома, одна в гостях).

Паузы

Перерыв в чемпионате будет всего один – с 8 по 18 декабря, в это время пройдут Матч звёзд КХЛ, а также Кубок Первого канала. Место проведения обоих мероприятий на данный момент не определено.

Новогодняя пауза продлится с 31 декабря по 2 января включительно. Меньше всего новогодних праздников (три дня) выходит у «Адмирала», «Авангарда», «Барыса», «Автомобилиста», «Витязя», «Трактора», «Сочи», «Магнитки», «Салавата Юлаева», «Локомотива», СКА и «Северстали».

«Лада», «Куньлунь» и «Нефтехимик» будут отдыхать четыре дня, «Ак Барс», минское «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Сибирь» — пять дней, а целых шесть дней паузы получат «Торпедо», «Амур» и московское «Динамо».

Формула перекрёстного плей-офф

Первый раунд пройдёт в обычном формате, внутри конференций, а во втором раунде оставшиеся восемь клубов разделятся на две группы.