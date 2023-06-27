Российских гандболисток включили в Зал славы Европейской федерации

Об этом сообщается на сайте организации. Событие приурочено к 30-летию EHF, в Зал славы которой введены в общей сложности 60 человек. Их отметили «за выдающиеся выступления на поле и за его пределами, а также за общий вклад в развитие европейского гандбола за последние 30 лет».