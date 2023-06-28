На Bali Major сыграли самую длинную игру на мэйджорах по Dota 2 — карта длилась 136 минут

Главный тренер «Родины» Дмитрий Парфёнов прокомментировал судейство в ответном стыковом матче за участие в Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:0).

«Поверьте, когда забиваешь два мяча и стремишься к третьему, а тебя дёргают свистками, темп постоянно сбивается. Есть понятие — грань фола. Расплывчатый момент, но в границах одного матча судья обязан трактовать нарушения одинаково. А не так, что при 0:0 — одни критерии, а при 2:0 — другие, причём в пользу проигрывающих.

Чтобы это не выглядело жалобами, повторю уже сказанное: после 0:3 в первом матче винить нам некого, кроме себя. И всё же домашняя судейская симпатия во втором матче была — как и в противостоянии «Факела» с «Енисеем», кстати. Что не умаляет достоинств воронежцев и нижегородцев», — приводит слова Парфёнова «Матч ТВ».