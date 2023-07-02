Чемпионат Европы по футболу U21: расписание матчей 2 июля

В Румынии и Грузии продолжается чемпионат Европы среди молодёжных сборных. Сегодня, 2 июля, пройдут заключительные матчи четвертьфинала.

2 июля. Молодёжный чемпионат Европы. Четвертьфинал.

19:00. Англия U21 — Португалия U21

22:00. Франция U21 — Украина U21

В расписании указано московское время.

Ранее завершились первые два матча четвертьфинала. Израиль обыграл Грузию (0:0 в основное время, 4:3 в серии пенальти), а сборная Испании победила молодёжную команду Швейцарии со счётом 2:1.