Россию лишили чемпионата Европы по гандболу

"К сожалению, на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях, а текущие условия не позволяют своевременно реализовать все этапы подготовки к такому крупному турниру, - говорится в сообщении. - Это касается инспекционных визитов представителей EHF, технического обеспечения арен, приезда болельщиков из других стран и других ключевых оперативных вопросов. В связи с этим после консультаций с руководством EHF было принято решение о переносе чемпионата Европы 2026 года из России в другую страну".