Состоялась жеребьёвка женского чемпионата мира — 2023 по гандболу

В Гётеборге (Швеция) состоялась жеребьёвка групповой стадии женского чемпионата мира по гандболу. Соревнования пройдут в трёх странах: Дании, Швеции и Норвегии — с 29 ноября по 17 декабря 2023 года.

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Женская сборная России по гандболу, которая по-прежнему отстранена от участия в соревнованиях из-за ситуации на Украине, специального приглашения от IHF для участия в чемпионате мира не получила.

На предварительном этапе 32 сборные разделены на восемь групп.

Группа «А» (Гётеборг): Швеция, Хорватия, Китай, Сенегал.

Группа «В» (Хельсингборг): Черногория, Венгрия, Камерун, Парагвай.

Группа «С» (Ставангер): Норвегия, Южная Корея, Гренландия, Австрия.

Группа «D» (Ставангер): Франция, Словения, Ангола, Исландия.

Группа «Е» (Хернинг): Дания, Румыния, Сербия, Чили.

Группа «F» (Хернинг): Германия, Польша, Япония, Иран.

Группа «G» (Фредериксхавн): Бразилия, Испания, Украина, Казахстан.