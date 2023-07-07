Глава ФГР: ЧЕ-2026 по гандболу перенесли в другую страну не из-за политики

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарёв отреагировал на перенос женского чемпионата Европы — 2026 из России. Он считает, что заявили, что перенос турнира не связан с политикой.
«Как руководитель ФГР скажу, что это прошло в максимально джентльменском формате. Мы находились на связи со своими коллегами, проводили видеоконференции с руководством Европейской федерации гандбола.
Насколько может быть соблюдена дипломатическая корректность и толерантность, она здесь была соблюдена. Это действительно наше совместное решение.
Мы не можем соблюсти технические требования по инспекции, подготовке стадионов, по тому, как будет организован приём болельщиков. В моменте мы не способны выполнить эти требования. А тянуть с решением было нельзя. К сожалению, это решение мы приняли и согласовали. В данном случае оно лишено всяческого политического контекста», — приводит слова Шишкарёва «Матч ТВ».
В России должен был пройти женский Евро-2026 по гандболу. Однако Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение найти альтернативное место проведения турнира. О новой стране организаторе должно быть объявлено осенью 2023 года.