Глава ФГР: ЧЕ-2026 по гандболу перенесли в другую страну не из-за политики

«Как руководитель ФГР скажу, что это прошло в максимально джентльменском формате. Мы находились на связи со своими коллегами, проводили видеоконференции с руководством Европейской федерации гандбола.



Насколько может быть соблюдена дипломатическая корректность и толерантность, она здесь была соблюдена. Это действительно наше совместное решение.



Мы не можем соблюсти технические требования по инспекции, подготовке стадионов, по тому, как будет организован приём болельщиков. В моменте мы не способны выполнить эти требования. А тянуть с решением было нельзя. К сожалению, это решение мы приняли и согласовали. В данном случае оно лишено всяческого политического контекста», — приводит слова Шишкарёва «Матч ТВ».