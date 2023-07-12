Ринат Билялетдинов: уровень Кузяева соответствует чемпионату Франции
Футбольный эксперт Ринат Билялетдинов поделился мнением по поводу перехода полузащитника сборной России Далера Кузяева во французский «Гавр».
«Меня подобный трансфер не сильно удивил. Есть контракты, которые заключаются в тени. Это распространённое явление, чтобы не мешали.
Уровень Кузяева вполне соответствует чемпионату Франции. Не надо принижать наших футболистов. Думаю, он адаптируется и всё будет нормально. Тем более это опытный футболист.
Думаю, что мотивация у Кузяева будет что надо. И потом, может быть, его команда будет решать более серьёзные задачи, мы этого не знаем. Такие клубы как нельзя лучше подходят для подобных переходов в данной ситуации», — приводит слова Билялетдинова «Евро-Футбол.Ру».
Кузяев выступал за «Зенит» на протяжении шести лет (с 2017 года). В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 35 матчей за петербуржцев во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с сине-бело-голубыми истёк в конце июня этого года. Стороны приняли решение не продлевать сотрудничество.