Тихонов поздравил Кузяева с переходом в «Гавр»

В среду, 12 июля, стало известно, что Кузяев на правах свободного агента перешел в «Гавр». Ранее полузащитник выступал за «Зенит», но срок его контракта с петербургским клубом истёк 30 июня. В минувшем сезоне он забил пять мячей и отдал семь голевых передач в 35 матчах за питерцев.