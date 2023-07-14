Бывший тренер сборной России Бородюк обвинил экс-тренера "Спартака" Тедеско в непорядочности за слова о России

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк обвинил экс-тренера московского "Спартака" Доминика Тедеско в непорядочности за то, что специалист поддержал отстранение российских клубов и сборных от международных турниров, передает "Матч ТВ". "Не понимаю, что он хотел сказать этими словами? Пропиариться в Германии? Он работал в России, получал хорошие деньги. А он поступил как непрофессионал и непорядочный человек", - сказал Бородюк. Тедеско возглавлял "Спартак" с 2019 по 2021 год. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские клубы, за исключением "Зенита", в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому "Бетису" по сумме двух матчей 2:3.