Фотография из соцсетей Нападающий Остап Сафин отказался от сборной Чехии ради игры в КХЛ

24-летний форвард подписал пробный контракт с тольяттинской «Ладой».

Нападающий «Лады» Остап Сафин принял решение отказаться от выступления в составе сборной Чехии, чтобы в перспективе иметь шанс получить вызов в национальную команду России. Также это поможет ему избежать статуса легионера в КХЛ

«У Остапа два гражданства — чешское и российское. Сейчас он отказывается от сборной Чехии, чтобы в перспективе иметь возможность пробиться в российскую.

Статуса легионера у Сафина уже нет, потому что за национальную команду Чехии он никогда не выступал. Остап был заигран только за разные юниорские и молодёжные сборные. Мы с таким условием его и брали в наш клуб», — приводит слова спортивного директора «Лады» Рафика Якубова «Матч ТВ».