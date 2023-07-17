Фотография из соцсетей Нападающий Остап Сафин отказался от сборной Чехии ради игры в КХЛ
24-летний форвард подписал пробный контракт с тольяттинской «Ладой».
Нападающий «Лады» Остап Сафин принял решение отказаться от выступления в составе сборной Чехии, чтобы в перспективе иметь шанс получить вызов в национальную команду России. Также это поможет ему избежать статуса легионера в КХЛ
«У Остапа два гражданства — чешское и российское. Сейчас он отказывается от сборной Чехии, чтобы в перспективе иметь возможность пробиться в российскую.
Статуса легионера у Сафина уже нет, потому что за национальную команду Чехии он никогда не выступал. Остап был заигран только за разные юниорские и молодёжные сборные. Мы с таким условием его и брали в наш клуб», — приводит слова спортивного директора «Лады» Рафика Якубова «Матч ТВ».
15 июля «Лада» объявила о заключении пробного контракта с нападающим Остапом Сафиным. На драфте НХЛ в 2017 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал его в четвёртом раунде под общим 115-м номером. С 2017 по 2022 год Остап выступал в Северной Америке. В минувшем сезоне он играл в Чехии за пражскую «Спарту».