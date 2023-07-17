Гандболистка Михайличенко стала самым ценный игроком Суперлиги сезона‑2022/23
Самым ценным игроком сезона 2022/23 OLIMPBET Суперлиги признана гандболистка ЦСКА Елена Михайличенко, сообщает пресс служба Федерации гандбола России.
21 летняя Михайличенко впервые в карьере удостоилась звания игрока сезона. Михайличенко завоевала все возможные трофеи и отличилась наибольшее количество раз в составе ЦСКА — 165 голов и 101 голевая передача в 32 матчах.
Армейские болельщики также выбрали Михайличенко лучшим игроком прошедшего сезона в московском клубе.