В РФС назвали условие, при котором бразильцы перестанут считаться легионерами в РПЛ

РФС Футболисты из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в России

В РФС рассказали о таком варианте.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил, что в случае принятия соглашения с БРИКС о свободном перемещении рабочей силы, футболисты этих стран потеряют статус легионеров в России.

«Лимит на футболистов определяет министерство спорта, а не РФС. Существуют исключения, когда РФ заключает соглашения по свободе передвижения рабочей силы. Такое, какое сейчас существует в рамках ЕАЭС, где спортсмены из Беларуси не имеют статус легионеров. Накануне мне задавали вопрос, что некое соглашение будет подписано в рамках БРИКС. В таком случае спортсмены этих стран не будут считаться легионерами», — цитирует Митрофанову «Матч ТВ».

Слово БРИКС (BRICS) образовано из первых букв пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая (Brazil, Russia, India, Chinа) и Южно-Африканской Республики (South Africa), которая присоединилась к объединению в 2010 году.