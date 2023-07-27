«Я всегда любил Америку». Бекхэм рассказал, почему решил перейти в МЛС

«Согласился бы я играть в Саудовской Аравии, если бы меня в своё время пригласили в такую лигу и с такими деньгами, как сейчас? Конечно. Видел ли я в жизни такие деньги, которые там сейчас платят за год? Никогда не видел. В фильмах и то меньше бывает.