Садио Мане перейдёт в «Аль-Наср» — Фабрицио Романо

Форвард сборной Сенегала Садио Мане переходит из мюнхенской "Баварии" в саудовский "Аль-Наср". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Как утверждает источник, "Аль-Наср" достиг принципиальной договоренности с 31-летним сенегальцем о подписании трудового договора до лета 2026 года. Отмечается, что "Бавария" выручит от продажи Мане 37 млн евро.