Садио Мане перейдёт в «Аль-Наср» — Фабрицио Романо

Фабрицио Романо: нападающий "Баварии" Мане станет одноклубником Роналду в "Аль-Насре", контракт до конца сезона-2025/26
Форвард сборной Сенегала Садио Мане переходит из мюнхенской "Баварии" в саудовский "Аль-Наср". Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Как утверждает источник, "Аль-Наср" достиг принципиальной договоренности с 31-летним сенегальцем о подписании трудового договора до лета 2026 года. Отмечается, что "Бавария" выручит от продажи Мане 37 млн евро.
"Аль-Наср" занял второе место по итогам завершившегося чемпионата Саудовской Аравии. Мане в составе "Баварии" стал чемпионом Германии. Сенегальский нападающий перебрался в Мюнхен прошлым летом из "Ливерпуля". В 38 матчах за "роттен" он отметился 12 голами и 6 результативными передачами.
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