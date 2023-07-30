Агент Кэмерона Ли: он необычный канадец и чувствует себя русским

«Я не был удивлен тем, что Джейлен Браун подписал супермаксимальное продление. Он получил на это право, он попал в символическую сборную лиги в прошлом сезоне, он многого добился и выходит на пик карьеры.

Джейлен Браун — фантастический игрок, но он не входит в Топ-5 и не входит в Топ-10, поэтому я думаю, что обычные фанаты подумали: «О, это безумие. Джейлен Браун того не стоит, не могу поверить, что Джейлен Браун подписал такой контракт».

Заслуживает ли Джейлен Браун того, чтобы получать больше денег, чем Йокич, Яннис, Стеф или Леброн? Ответ — нет.

Должны ли были «Селтикс» подписывать с ним супермаксимальное продление? Ответ на этот вопрос — да, они хотят выиграть чемпионат», – сказал Редик.