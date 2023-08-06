Швеция — США: дополнительное время матча 1/8 финала ЖЧМ закончилось нулевой ничьей
Завершилось дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин — 2023 между национальными командами Швеции и США. Место проведения встречи — стадион «ААМИ Парк — Мельбурн Ректангулар» (Мельбурн, Австралия).
За 120 минут игры команды так и не забили ни одного мяча. Будет проведена серия пенальти, чтобы определить победителя.
Напомним, Швеция вышла в плей-офф с первого места группы G, набрав девять очков в трёх играх. Американки заняли вторую позицию в группе Е с пятью очками.
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
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