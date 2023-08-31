Mash: неизвестные избили 14-летнего голкипера "Родины" в Одинцове

Вратаря подмосковного футбольного клуба «Родина» избили в Одинцове. Об этом информирует Telegram-канал Mash.

Сообщается, что 14-летний спортсмен возвращался после матча домой вместе со своим другом. Возле Баковского пруда юноша увидел компанию, которая, по его словам, что-то шумно обсуждала. Он подумал, что это знакомые, и помахал рукой. Однако понял, что обознался, и попросил прощения. После чего, вратаря избили.

Со слов мамы, у мальчика было несколько рассечений. Из-за этого лицо и одежду почти полностью залило кровью. Потерпевшего сразу повезли в больницу накладывать швы и снимать побои.