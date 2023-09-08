Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что до сих пор не знает всех имён игроков команды.

«Все ли игроки сборной назовут, где я играл? Спросите, я откуда знаю. Удалось ли познакомиться с ребятами? Имена продолжаю и не знать. Главное — как играют.