Матч Румыния – Косово прервался почти на час из-за баннера

Матч квалификации Евро-2024, в котором встречаются сборные Румынии и Косова, был прерван на 18-й минуте при счёте 0:0 из-за политических акций румынских болельщиков, сообщает Digi Sport.

© соцсети

Фанаты забросали поле файерами, скандируя политические лозунги и вывесив провокационные баннеры на трибунах. В частности, надписи на плакатах гласили «Косово — это Сербия», «Бессарабия — это Румыния».

Арбитр отправил команды в раздевалку, приняв решение остановить матч. Позже порядок был восстановлен, и игра продолжилась.