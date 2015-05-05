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Сборная Финляндии разгромила Норвегию в матче ЧМ по хоккею
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Сборная Финляндии разгромила команду Норвегии в матче ЧМ по хоккею 

РИА Новости 5 мая 2015
Фото: РИА Новости
Сборная Финляндии нанесла крупное поражение команде Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Встреча группы B, в которой также выступает сборная России, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу финнов. Голами в составе победителей отметились Эса Линделл (6-я минута), Йонас Кемпайнен (29-я, 31-я), Юрки Йокипакка (52-я) и Юсси Йокинен (53-я).
Финны, одержавшие вторую победу в трех играх, следующий матч проведут 7 мая со сборной Словении. Норвежцы, потерпевшие третье поражение, 6 мая сыграют с командой Словакии.
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