Сборная Финляндии разгромила Норвегию в матче ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии разгромила команду Норвегии в матче ЧМ по хоккею

Сборная Финляндии нанесла крупное поражение команде Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.

Встреча группы B, в которой также выступает сборная России, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0) в пользу финнов. Голами в составе победителей отметились Эса Линделл (6-я минута), Йонас Кемпайнен (29-я, 31-я), Юрки Йокипакка (52-я) и Юсси Йокинен (53-я).

Финны, одержавшие вторую победу в трех играх, следующий матч проведут 7 мая со сборной Словении. Норвежцы, потерпевшие третье поражение, 6 мая сыграют с командой Словакии.