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Билялетдинов: не знаю, было ли бы сложнее со СКА, финал — это финал
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Билялетдинов: не знаю, было ли бы сложнее со СКА, финал — это финал 

Чемпионат.com 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после победы в финале Кубка Гагарина над московским ЦСКА (4-1 в серии).
«Кубок за восемь лет не изменился, время прошло очень быстро. Очень давно хотелось, но не всегда получается. Работали много. Переломный момент? Я стараюсь не обобщать, главное — каждая игра. Сегодня мне сказали — это главная игра? Это одна из главных, но главной была и первая, и вторая. И в первом раунде тоже главные игры были. Всё, что мы прошли, — это заслуга всей команды. Травм достаточно было. Ребята молодцы, все хотели играть, никто не уходил в сторону. Просто надо было принимать решения, насколько кто сможет играть.
Со СКА было бы сложнее? Как я сейчас могу ответить на такой вопрос? Не знаю. Финал это финал. Во всяком случае, мы отдали бы всё…», — цитирует слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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