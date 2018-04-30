Казанский «Ак Барс» сделал предложения Гарипову и еще шести игрокам 

Хоккейный клуб «Ак Барс» сделал квалификационные предложения семи хоккеистам, сроки действия контрактов у которых завершаются 30 апреля, сообщается на официальном сайте клуба.
Предложения получили голкипер Эмиль Гарипов и форвард Александр Бурмистров. Также казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сделал квалификационные предложения форвардам Ярославу Косову, Никите Язькову, Дмитрию Архипову, защитникам Альберту Яруллину и Дамиру Мусину. Контракты всех семи игроков истекли в понедельник.
Напомним, «Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина-2018, победив московский ЦСКА в пятом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.