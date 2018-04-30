Казанский «Ак Барс» сделал предложения Гарипову и еще шести игрокам

Хоккейный клуб «Ак Барс» сделал квалификационные предложения семи хоккеистам, сроки действия контрактов у которых завершаются 30 апреля, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, «Ак Барс» в третий раз стал обладателем Кубка Гагарина-2018, победив московский ЦСКА в пятом матче финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги.