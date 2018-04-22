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Андрей Николишин: «Олимпиада не повлияла на ЦСКА и СКА — „Ак Барс“ по игре был сильнее всех»
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Андрей Николишин: «Олимпиада не повлияла на ЦСКА и СКА — „Ак Барс“ по игре был сильнее всех» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал «СЭ» победу «Ак Барса» в Кубке Гагарина. В пятом матче серии команда Зинэтулы Билялетдинова обыграла ЦСКА со счетом 1:0 и стала трехкратным обладателем трофея.
— Не знаю, кто говорил о том, что СКА и ЦСКА выиграют Кубок Гагарина. Вот СКА — да, слышал, а про ЦСКА не очень, — отметил Николишин. — Но все равно разговоры шли о том, что тот же СКА будет играть в финале с «Ак Барсом». На Востоке Казань была самой сильной — это было видно по ходу сезона. Это сбалансированный коллектив во всех линиях. Гарипов добавил в этом сезоне, здорово провел финальные матчи. Вся команда была под стать чемпионской — слабых мест не было. Молодые ребята хорошо себя проявили — Лямкин и Галиев прилично отыграли. Слияние всех этих компонентов и сделали «Ак Барс» чемпионом.
— Весь год КХЛ готовилась к Олимпиаде, ЦСКА и СКА наигрывали сборников и были лидерами лиги. Но Кубок достался «Ак Барсу» — можно назвать это позитивным моментом для КХЛ?
— Сборников набирал тренерский штаб во главе с Олегом Знарком, он опирался на тех игроков, которые у него под рукой. Никитин тоже там работал, поэтому столько ребят из ЦСКА и было в команде. Плюс Воробьев, который был в «Магнитке», взял Мозякина и Кошечкина. Из Казани тоже были кандидаты, но не прошли. Но посмотрите, какие сильные у них легионеры. Тот же Азеведо как отыграл! На мой взгляд, все достаточно закономерно — победили по делу.
— Может быть, «Ак Барс» и выиграл, потому что никак не был связан с Олимпиадой, сохранив силы и добившись своей цели?
— А что мешало СКА и ЦСКА то же самое делать? У СКА больше половины осталось, у ЦСКА — процентов 75. Я не считаю, что Олимпиада отрицательно повлияла на эти команды, и они сыграли не так, как хотели. «Ак Барс» по игре был сильнее всех. Они более вариативно играли по ходу всей серии. (Игорь НОВИКОВ)
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